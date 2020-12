KUULA! Muuda maailma kasvõi koolipingis!

Teeviit

Saates on külas Anette Viin, kes on EÕEL avaliku poliitika valdkonna juht ja Jürgen Hendrik Voitka, kes on olnud põhikoolis ja gümnaasiumis õpilasesinduses, tegi oma esimese ühiskondliku projekti gümnaasiumis, õppinud kahes ülikoolis ning tal on jagada väga erinevaid ja värvikaid kogemusi nelja tudengiorganisatsiooni ajendil. Saates arutletakse kuidas juba koolis või ülikoolis käies saab kaasa rääkida erinevatel teemadel ning kuidas oma esimesed sammud selles vallas teha.