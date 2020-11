Käimas on noorsootöö nädal ja võimalus osaleda tantsuaktsioonis

TANTSIME KOOS noorsootöö nädalal!

Tantsuhiid Märt Agu on Liis Lemsalu värske loo “Halb või hea” taustal kokku pannud üheminutilise tantsukava, mis on jõukohane kõigile! Seekordse noorsootöö nädala lööklause on “Loon ise oma elu”. Tantsuaktsioon sümboliseerib loomingulisust, julgust ja ettevõtlikkust proovida midagi uut – et luua seeläbi ise oma elukogemust.

Tantsi üksi või võta kaaslased kampa, tehke Märdi sammude järgi ja Liisi loo taustal oma video, et taasleida see mõnus õlg-õla tunne, mis keerulisel ajal hapraks muutuma kipub. Kokku saab tulla nii füüsiliselt kui ka virtuaalselt – järgigem riiklikke Covid-19 reegleid, võimalusel tantsigem õues ja regulaarselt koos käiva grupiga (klassi- ja trennikaaslastega, väiksema sõpruskonnaga vms), või miks mitte üle ZOOMi, nagu ajale omane ;).

Leia Märt Agu pöördumine ja õppevideo:

Pane taustaks mängima Liis Lemsalu lugu “Hea või halb” – selle leiad Spotifyst või Youtube’ist.

Salvesta oma tantsuaktsioonist videoklipp ja postita kas stoorina või postitusena Instagrami kontole** Kõigi video jagajate vahel loosib noorteinfoportaal Teeviit välja toreda üllatuse!

Loosis osalemiseks märgi postituses @teeviit @liislemsalu @mart_agu ning kasuta teemaviiteid #looniseomaelu #noorsootöönädal2020

Jälgi Instagramis noorteinfoportaali Teeviit ja vaata lisaks www.noorsootoonadal.ee

30. novembril toimub noorsootöö nädala kokkuvõttev live saade. Saate eesmärk on anda üle-eestilisele noorsootöö nädalale “Loon ise oma elu”, mis toimub 23.-30.11.2020, inspireeriv, motiveeriv ja innustav lõpp koos noorte endi ja ekspertidega, kajastades noorte kogemusi ja lugusid ning andes nippe ja nõuandeid, kuidas luua ise oma unistuste elu. Mõned tantsuvideod jõuavad ka lõppsaatesse.

