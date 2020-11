Evelini kogemuslugu: Vabatahtlik olla on lahe!

Natuke endast: Minu nimi on Evelin Alexa Šereš. Olen väga positiivne 16 aastane noor. Õpin Tallinna Kunstigümnaasiumis, mängin ukulelet ja tegelen spordiga.

Organisatsioon, kuhu kuulun: Ma kuulun sellisesse organisatsiooni nagu Teeviit. Olen vabatahtlik, kes osaleb aktiivselt festivalidel ja veel tegelen instagrammiga. Teeviit vabatahtlik olen olnud juba 2 aastat.

Esimene kogemus vabatahtlikuna: Esimene vabatahtlik kogemus tuli Teeviit festivalilt. Ma olin esimest korda sellisel üritusel vabatahtlik, see oli nii põnev. Olin vabatahtlik ka Vanalinna päevadel. See oli ka tore kogemus.Veel osalesin ka uue filmi O2 taustanäitlejana. Praegu olen ka oma koolis õpilasesindus ja proovin osa võtta kõikides projektides, mis tunduvad huvitavad ka väljaspool kooli..

Kust tuli idee vabatahtlikuks saada ja miks ma üldse sellega tegelen: Idee saada vabatahtlikuks sai alguse siis, kui sain aru, et olen valmis ja tahan aidata.

Praegu on minu peamiseks ülesanneks on instagrami haldamine.

Miks just Instagram? Noh, mul endal on instagrami konto, millega ma aktiivselt tegelen. Ja kui mulle pakuti Teeviit instagramiga tegeleda, siis kindlasti ma olin nõus. Mulle tõesti meeldib postitusi ja storysid teha ja nii arendan mina oma haldamis oskusi ka.

Mida annab mulle vabatahtlik töö: Tegelikult olin ma suur argpüks ja kartsin kõike aga ma väga muutusin, kui hakkasin tegelema vabatahtliku tööga. Kui aus olla ei karda ma praegu midagi. Mul on olemas nii suur kogemus esitlemisest, oma ideede väljendamises, et minu sees olev argpüks kadus ära. Veel vabatahtliku töö kogemus andis mulle ka palju uusi kontakte, sõpru ja toredaid mälestusi.

Kõige meeldejäävam hetk vabatahtlikust tööst: On suvine festival Paides 2019, see oli minu esimene väljasõit vabatahtlikuna. Kõige meeldejäävam oli see hetk, kui hakkas paksu vihma sadama, kuid mina ja minu teine vabatahtlik ikka läksime ja palusime inimesi täita Teeviit küsimustiku.

Mis mind motiveerib?

Ma arvan see, et mul on tekkinud tunne selle 2 aastaga, et me oleme üks suur mesilaspere, kus iga päev toimub midagi põnevat. Veel mul on oluline, et inimesed, rohkem siis noored, saaksid tutvuda värske infoga ja olla ise ka aktiivsed. Mulle suureks väljakutseks on leida kõikidele oma tegevustele piisavalt aega.

Olen selline inimene, et tahan kõike ja kohe. Võtan mõnikord enda peale liiga palju vastutust ja siis olen stressis, KUIDAS KÕIKE JÕUDA?!?

Kui selline situatsioon juhtub, siis ma pean võtma natuke aega maha ja tegema natuke rohkem sporti, kui tavaliselt, siis saan ma rahulikult tegeleda edasi planeeritud asjadega.

Kas ma soovitaksin noortele olla aktiivsem ja uudishimulikum?

Kindlasti jah, sest vabatahtlik töö on väga vajalik kogemus, mida ei saa asendada millegiga.

Lisaks sellele, et sa saad osaleda põnevates üritustes saad sa ka tutvuda uute inimestega ning arendada ennast. Vabatahtlik olla on vägev!!!

See artikkel on valminud Noorsootöö nädal 10 #looniseomaelu raames, mis toimub 23.-30.november 2020. Vaata rohkem noorsootoonadal.ee

Vaata ka kogemus- ja inspiratsioonilugusid Teeviit tulevikku Youtube kanalist.

30. novembril toimub noorsootöö nädala kokkuvõttev live saade. Saate eesmärk on anda üle-eestilisele noorsootöö nädalale “Loon ise oma elu”, mis toimub 23.-30.11.2020, inspireeriv, motiveeriv ja innustav lõpp koos noorte endi ja ekspertidega, kajastades noorte kogemusi ja lugusid ning andes nippe ja nõuandeid, kuidas luua ise oma unistuste elu.

Liitu üritusega Facebookis, et saate algus mitte maha magada SIIN.

Loosis saad osaleda delfi.ee/looniseomaelu - SAATE AJAL!