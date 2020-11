Ave-Liisi kogemuslugu: aktiivsest noorest noorsootöötajaks

Kas tänasel päeval on noorel raske alustada iseseisvat elu? Mida peaks teadma?

Ma arvan, et ikka. Sammume hariduses ja noorsootöös selle poole, et noortest kujuneksid ennastjuhtivad inimesed. Haridus ja noorsootöö ei pruugi aga seda alati toetada või ei toeta seda noore lähedased või keskkonnad, kus viibitakse.

Ma arvan, et oluliseim iseseisva elu alustamise juures on enda kurssi viimine asjadega. Google aitab üldjuhul alati ning sealt saab vastuseid. Samuti ka tegelikult voogedastusplatvormid, nt YouTube. TikTok on ka platvorm, mis on minu jaoks silma jäänd. Minu for you page’ile jookseb kogu aeg videosid, mis keskenduvad nt enesearengule või hoopis nippidele, kuidas elu paremini elada.

Kindlasti on oluline suhelda ka oma ala spetsialistide või lähedastega. Ja kindlasti ei tohi pead norgu lasta, alati läheb olukord paremaks!

Mis teemad köidavad noori hetkel? Miks?

Mulle tundub, et köidavad päevakajalised teemad ja just seetõttu, et noored on mõistnud, et ka need puudutavad neid. Arvan, et meedias kirgi kütnud samasooliste abielu on üks neist teemadest. Meeleavaldused nii Tartus kui ka Tallinnas näitasid, et see on oluline teema noortele.

Noored on hukas? / Võidab see, kel on rohkem infot?

Nagu mu kott ütleb, siis noored on rohkemat kui hukas. Nad on lihtsalt imelised.

See artikkel on valminud Noorsootöö nädal 10 #looniseomaelu raames, mis toimub 23.-30.november 2020.

30. novembril toimub noorsootöö nädala kokkuvõttev live saade. Saate eesmärk on anda üle-eestilisele noorsootöö nädalale “Loon ise oma elu”, mis toimub 23.-30.11.2020, inspireeriv, motiveeriv ja innustav lõpp koos noorte endi ja ekspertidega, kajastades noorte kogemusi ja lugusid ning andes nippe ja nõuandeid, kuidas luua ise oma unistuste elu.