3 küsimust ja 18 vastust – noored aktiivsusest, noorusest ja unistustest

1. Kuidas sai Sinust aktiivne noor – mis andis tõuke ja motiveeris?

⭐️Nicole: Liitusin enda kooli õpilasesindusega ja sain sõbraks esimehega, kes kutsus mind vabatahtlikuks häkatonile, kus tutvusin teiste ägedate noortega. Tundsin, et tahan saada samasuguseks, nagu nemad ning hakkasin sagedamini vabatahtlikuna tegutsema ja uurima erinevate organisatsioonide ja koolituste kohta. Eelmisel aastal otsustasin, et tahan õppida ise üritusi korraldama ning tegime meeskonnaga esimese seksuaalhariduse teemalise ürituse Narvas.

⭐️Artjom: Põhikoolis oli mul väga hea õpetaja, kes kirjutas palju projekte ning just need projektid olid minu esimesed tõuked. Paar aastat tagasi ma tulin Narva-Jõesuu noortekeskusesse, seal olid aktiivsed noored ja väga hea direktor. Nemad motiveerisid mind edasi osalema projektides ja erinevatel üritustel. Sain teada, mis on noortevolikogu ning hakkasin koos sõpradega seda arendama.

⭐️Elizaveta: Mul oli sisetunne, et tahan olla aktiivne, aga ei teadnud, mis see aktiivseks olemine on. Tulin õpilasesinduse koosolekule ja sain aru, et asjad võivad liikuda paremuse suunas ja olla teistmoodi, kui teha õpilaste häält kuuldavaks. Alustasin ürituste korraldamisega, tegin uuringut keskkooliõpilaste seas, käisin koolitustel, liitusin noorteorganisatsioonidega ja nägin, milline võib olla aktiivse noore elu ning mulle see meeldis. Mind on alati motiveerinud inimeste entusiastlikkus ja soov midagi teiste jaoks teha.

⭐️Joonatan: Minust sai aktiivne noor, kuna nägin tühimikku Orissaare noorte huvitegevuses ja sotsiaalelus. Samuti motiveeris mind enda suur huvi muusika ja sündmuste korraldamise vastu.

⭐️Markos: Aktiivne noor kujunes minust välja aegamööda. Käisin nooremana Kohilas ühes lastelaagris ning kui sellest vanusest välja kasvasin, siis otsiti laagrisse grupijuhte. See oligi minu esimene vabatahtlik kogemus ja nägin, et selliste asjade tegemine on tore. Asi oleks võinud sinna paika jääda, kuid avastasin enda jaoks Kohila Gümnaasiumi õpilasesinduse, tänu millele sain osa nii Eesti Õpilasesinduste Liidu tegemistest kui ka Eesti Noorteühenduste Liidu osaluskogudest.