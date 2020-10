"Usaldustsooni mõte liikluses on selles, et iga liikleja kannab vastutust, hoides ennast ja teisi vigastuste eest," teatas Kesklinna politseijaoskond, et eile õhtul Sõle-Kolde ristmikul aga ei hoolinud oma elust ei jalakäija ega autojuhid.

