VIDEO | Liikluspolitsei kutsub üles reegleid järgima ja olema ettevaatlik: jalgratturitega on juhtunud juba üle 50 õnnetuse

"Sellel aastal on juhtunud juba üle 50 liiklusõnnetuse, mille üks osapool on olnud jalgrattur. Kahjuks on ka kaks hukkunut. Valdavalt on õnnetuse põhjuseks olnud kukkumine, vastu posti või piiret sõitmine või kokkupõrge pöörava sõidukiga. Nii mõnegi õnnetuse põhjuseid võib otsida eelnevalt tarvitatud alkoholist. On olnud jalgratturitel kokkupõrkeid teise jalgratturi, jalakäija aga ka rongi ja hobusega," kirjutab liikluspolitsei oma sotsiaalmeedia küljel.

Lehel on kirjas ka liiklejatele mõeldud meelespea:

Sõidukite liiklus on Eestis parempoolne.

Kasuta kiivrit alati, sinu pea on seda väärt!

Foorid ja liiklusmärgid kehtivad ka sulle.

Jalgrattaga sõites ülekäigurada ületades ei ole autojuht kohustatud sulle teed andma. Jalakäijaks muutud sa alles siis, kui jalgratta pealt maha tuled.

Ära kasuta jalgrattaga sõites mobiiltelefoni ega kuula kõrvaklappidega muusikat.

Jalgrattal peab põlema pimeda ajal või halva nähtavuse korral sõites ees valge ja taga punane tuli

Jalgrattaga jalgratta- ja jalgteel sõites ei tohi ohustada jalakäijat.

Kas teadsid, et jalgrattur peab sõidutee ületama jalakäija tavakiirusega? Nii tehes on ka sõidukijuhil aega sind märgata.

Autojuhina hoia jalgratturiga mõistlikku külgvahet ( 1,5 meetrit).