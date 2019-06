VIDEO | Liikluskaos Tallinna kesklinnas sunnib liinibusse vastassuunas sõitma

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa ütles Delfile, et Jõe tänava sulgemine tekitab paratamatult ummikuid, kuid nende leevendamiseks on muudetud fooride tsükleid.

"Fooriprogrammi on muudetud ja hetkel jälgime, kuidas toimib. Neid muudetakse veel," ütles Rüütelmaa. Muudatused seisnevad tsüklite pikkuses, näiteks Jõe tänavat puudutav aeg saadi tänava sulgemise tõttu jagada teistele fooridele.

Sellest ei ole aga seni suurt abi olnud. "Juhid sõidavad vana harjumuse järgi, mis on iseenesest mõistetav, aga nad võiksid kasutada rohkem Kreutzwaldi tänavat, Gonsiori teed ja Tartu maanteed, mis on praegu alakoormatud," soovitas Rüütelmaa autojuhtidele.

Kuna liikluskoormus on suur ja muudatused vajavad harjumist, siis on näiteks Viru ringile saatud ka liikluse reguleerijad, kes abistavad autojuhte, et tagada võimalikult suur efektiivsus liikluses. Samas oli patrulli näha ka Narva maantee ja Jõe tänava ristis, kus bussireale hiilinud autojuhid autoteele tagasi saadeti.

Rüütelmaa palub autojuhtidel mõelda, kas ja kust on võimalik ümber sõita. Samuti soovitab ta võimaluse korral kasutada tipptunni välist aega, kui peaks olema võimalik tööaega paindlikumaks muuta. Sadamasse suundujatel palub Rüütelmaa kindlasti tähelepanelikult teetööd muudaliiklusmärke jälgida.

Jõe tänav jääb ehitustööde tõttu suletuks 15. septembrini, seega jääb Narva maantee ülekoormatuks terveks suveks. Kui kauaks jääb liiklust reguleerima politsei, ei osanud Rüütelmaa öelda. "Vaatame, kas ja kui palju on nende tegevusest efekti ja siis otsustame, kas on mõistlik jätta või mitte," ütles Rüütelmaa.