VIDEO | Elektritõukerattur pääses napilt auto alla jäämisest

Ringteelt välja sõitnud autojuht ei märganud ülekäigurada ületavat elektritõukeratturit ning kui laps poleks hoogu maha võtnud ja rattalt maha hüpanud, oleks alles ülekäigurajal pidama saanud juht lapsele otsa sõitnud. Seekord lõppes kõik õnnelikult ja auto müksas vaid tõukeratast.

Intsidendist video saatnud pealtnägija ütles Delfile, et juht ei soostunud isegi autost väljuma, et kontrollida, kas lapse ja tema sõiduvahendiga on kõik korras.