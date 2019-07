Uuring näitab kiiruskaamerate õnnetusi vähendavat mõju Eestis

www.DELFI.ee RUS

Foto: Sven Arbet

Maanteeamet avaldas kiiruskaamerate mõju uuringu, mille üks järeldusi on, et rasked liiklusõnnetused on kiiruskaamerate ümbruses vähenenud vähemalt 13 protsenti.