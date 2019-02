Politsei hoiatab: teeolud on kohati rasked

Kui päeval oli sulailm, sadas vihma ja lörtsi, siis praeguseks on temperatuur langenud alla nulli. Teedel on jäiteoht või ka kiilasjää ning kohati tuiskab lund, mis võib piirata autosõidul nähtavust.

Politsei soovitab turvaliseks liiklemiseks ja avariide vältimiseks sõidukijuhtidel kohandada oma sõidumaneer muutlikele ilma- ja teeoludele vastavaks. Praegustes oludes tähendab see sõidukiiruse alandamist, piisava pikivahe hoidmist ning äkiliste manöövrite vältimist.

Lisaks teatab maanteeamet, et Lääne-Virumaal Tallinn-Narva maantee 83. kilomeetril on liiklus häiritud. Politsei reguleerib liiklust. Takistajas on buss, mis tehnilise rikke tõttu on ühe sõiduraja blokeerinud.