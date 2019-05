Peagi hakkab sadama lund ja lörtsi: teed võivad öösel olla libedad, hoiatab maanteeamet Fred Püss reporter-toimetaja RUS 287

Foto: Madis Veltman

Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus hoiatab, et täna öösel on oodata lörtsi- ja lumesadu, mistõttu teed võivad olla libedad, oht on suurem Põhja- ja Ida-Eestis.