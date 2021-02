ÖÖPÄEV LIIKLUSES | Õnnetustes sai viga kolm inimest

Eile kell 08.46 teatati liiklusõnnetusest Tallinnas Sõpruse pst 10 juures, kus 25-aastane mees sõitis sõiduautoga Audi TT ristmikul parempööret sooritades otsa reguleerimata ülekäigurajal teed ületanud jalakäijale, 32-aastasele mehele. Jalakäija toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Kella 23.29 paiku toimus liiklusõnnetus Tamsalu linnas Paide mnt 7 juures, kus 25-aastane mees, juhtides mootorsõidukit Volkswagen Touareg, eiras politseisõiduki peatumismärguannet ning ei arvestanud sõidukiiruse valikul oma sõidukogemusi ja teeolusid, mille tagajärjel kaotas sõiduki juhtimise üle kontrolli ja sõitis otse teelt välja vastu elektriposti. Juht ja kaasreisija, 25-aastane mees, toimetati Rakvere haiglasse tervisekontrolli.

Eelmise ööpäeva jooksul tabati 10 alkoholi tarvitanud mootorsõiduki juhti.

Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud.

Teeolud

Hommikul on teekatted suurematel põhi- ja tugimaanteedel Lääne-Eestis soolaniisked või soolamärjad, Ida- ja Kagu-Eestis ning Harjumaa põhjaosas kergelt lumised või sõidujälgedes soolalumesegused. Teetemperatuur on valdavalt miinuspoolel, õhutemperatuur 0-kraadi juures või plusspoolel. Teedel on paiguti jäiteoht, eriti tuleks arvestada libeduse ohuga idapoolsemates maakondades.

Prognoosi kohaselt tuleb päeval Lääne-Eestis selge ja sajuta ilm. Ida-Eestis on ilm pilves ning mitmel pool sajab vihma või lörtsi, pärastlõunal saju võimalus väheneb. Temperatuur tõuseb kõikjal üle Eesti plusspoolele.