Laagna tee ootab hommikuti ja õhtuti liiklejaid

Päevasel ajal, kella 10st kuni poole neljani. on liiklus Laagna teel peatatud filmivõteteks. Transpordiamet osutas, et liiklejad kipuvad üle koormama Punast tänavat, samas kui Laagna teel on hommikul ja õhtul liiklusolud head.

Tallinna Transpordiameti tänab kõiki liikluskorralduse muudatustesse mõistvalt suhtuvaid liiklejaid ja soovib ohutut liiklemist.