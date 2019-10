Koidu tänav Tallinnas läheb uuendamisele

"Esmalt toimuvad tööd Paldiski mnt ja Adamsoni tn vahelisel lõigul. Seejärel, detsembri keskpaigas, alustatakse vee- ja kanalisatsioonitorustiku paigaldamist Luise tn ja Roopa tn vahel. Jaanuaris jätkub sama töö Roopa tn ja Wismari tn vahel ning veebruaris Wismari tn ja Adamsoni tn vahelisel lõigul,"selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Lisaks torustike vahetamisele on kavas paigaldada sidetrass, ehitada tee muldkeha, asfalteerida, rajada liikluse rahustamiseks tõstetud ristmikud. Samuti tuleb tänavale rattaparkla, uuendatakse valgustus, haljastus ja linnamööbel.

Erinevat liiki töid saab teha vaid üksteise järel, mis on aeganõudev ja tähendab seda, et kevadeks on töödega hõlmatud kogu tänav. Alles maa sulamise järel on võimalik alustada uue tee rajamisega. Ehitustööd teeb YIT Eesti AS ja tööde lõpp on kavandatud juuniks 2020.

"Ehituse ajal on tänaval liiklemine häiritud ja arvestada tuleb mitmete ümbersuunamistega. Olmejäätmete äravedu ja jalakäijate liikumine tagatakse. Enamjaolt pääsevad elanikud oma kinnistule ka autoga ühelt või teiselt poolt ringi sõites ja vastavatest liikluskorralduse muudatustest antakse siis teada. Ette võib tulla siiski lühemaid perioode, kui kohalikud elanikud ei pääse tavapärastele parkimiskohtadele. Palume mõistvat suhtumist, tähelepanelikkust ja ajutise liikluskorralduse järgimist. Loodetavasti korvab suveks valmiv tänav ajutised ebamugavused," lisas Svet.