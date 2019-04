FOTOD | Reidi tee ehitus on Kadrioru tänavatele suured liiklusummikud tekitanud

Kuna peamagistraalid on umbes, on tavapärasest veelgi suurem koormus langenud näiteks Koidula ja Poska tänavale.

Seoses Reidi tee ehitusega suleti alates 25. märtsist Pirita poolt kesklinna suunas liiklejatele vasakpööre võimalus Narva maantee suunas ja nädala hiljem, pärast liiklussaarte ümberehitust, alates 1. aprillist suleti ka parempööre Narva maanteelt Pirita suunas. Sadama piirkonnas on osaliselt häiritud Ahtri tänava ristmiku liiklus.

Reidi ehitusperioodi jooksul on Pirita tee ja kesklinna vahelisel suunal tagatud 2+2 liiklus. Piritalt linna suunduv parempoolne sõidurada on vabavoolne, st et ta ei ole mõjutatud liiklusfooridest, va ülekäiguraja foor Hiina saatkonna ees. Liiklejad, kes soovivad saada Piritalt Tallinna lauluväljaku piirkonda ning vastupidi peavad ümbersõiduteena kasutama Rummu teed ja Kose teed.

Autojuhid, kes soovivad sadamast Jõe tn pidi saada Narva maanteele või Pronksi tänavale saavad sõita kahte suunda pidi. Esimene variant on väljuda Petrooleumi tn kaudu ning sõita Narva mnt-le või teha Lootsi põiktänavalt parempööre Tuukri tn või teha tagasipööre kas peale Ahtri ristmikku või Mere puiesteel.

Kõigil liiklejail palutakse hoolikalt järgida liikluskorraldusvahendite nõudeid!

Reidi tee on uus loodav Tallinna tänav, mis ulatub Russalka ristmikust kuni Lootsi ja Tuukri tänava ristmikuni mille eesmärk on pakkuda lisaks Narva maanteele teist, paralleelselt kulgevat ühendust Pirita ja kesklinna vahel. Osa Reidi teest hakkab kulgema merest kaugemal, ühendades sadamat nii Pirita kui Põhja-Tallinnaga.