FOTO | Trööstitud ilmaolud: minibuss sõitis rahe tõttu teelt välja

Minibussis oli õnnetuse hetkel kolm inimest. Keegi neist õnneks viga ei saanud. Päästjad ühendasid lahti ka akujuhtmed, et vältida auto süttimist ning autoga sõitnud inimesed jäid puksiiri ootama.

Päästeameti info kohaselt pole täna rahe tõttu rohkem liiklusõnnetusi juhtunud. Täna sadas rahet Lääne-Eestis, kohati olid terad isegi 4-sentimeetrise läbimõõduga.

Lisaks postitasid inimesed ühismeediasse klippe ja pilte justkui lumistest hoovidest ja maanteedest, mille rahe valgeks värvis. Lääneranna vallas sadas taevast mitmesentimeetrise läbimõõduga raheteri, Abrukal aga tekkisid raheteradest lausa hanged.

Ilmateenistus hoiatab, et täna sajab mitmel pool Eestis äikesevihma, sadu on kohati tugev ning välistatud pole ka rahe. Äikesepilvede all esineb ka tugevaid tuulepuhanguid. Hoiatus on praeguse seisuga antud kõigile maakondadele peale Harju-, Hiiu-, Jõgeva-, Lääne- ja Tartumaa.