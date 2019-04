Ettevaatust! Lörts ja lumi muudavad teed libedaks!

Varahommikul on suuremad põhi- ja tugimaanteed üle Eesti märjad või niisked, vaid saartel on teed kuivad. Õhu- ja teetemperatuurid on kõikjal plusspoolel, teatas maanteeinfokeskus.

Ilmaprognoosi kohaselt tuleb täna päeval pilves ilm. Hommikul algab mitmel pool vihma- ja lörtsisadu ning kohati võib sekka tulla ka lund. Õhu- ja teetemperatuurid jäävad päeval kõikjal üle nullkraadi. Sadanud lörts ning lumi võib lühiajaliselt ladestuda teedele ning tekitada libedust.

Maanteeinfokeskus tuletab sõidukijuhtidele meelde, et õnnetuste tappev jõud tuleb sõidukiirusest.