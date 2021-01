Võrumaal tapeti täna öösel vanem mees. Politsei pidas kinni purjus 30-aastase mehe, keda teos kahtlustatakse

Teade Võru vallas toime pandud võimalikust kuriteost laekus häirekeskusele täna südaöösel. Ärevale infole reageerinud politseinikud leidsid Võru valla ühest elumajast 65-aastase mehe vägivalla tundemärkidega surnukeha. Sündmuskohal kogutud info juhatas politseinikud naaberkülla, kust ühest eramust tabati 30-aastane joobes mees, keda seni kogutud tõenditele tuginedes on alust kahtlustada 65-aastase mehe tapmises. Kuriteos kahtlustatav mees peeti kinni ja viidi esialgu kainenema.

Võru politsei juhtivuurija Margus Puhm ütles, et kuriteo motiiv ja muud üksikasjad selgitatakse menetluses. „Esialgu on teada, et naaberkülades elanud mehed tundsid üksteist. Milline oli aga nii traagilise tagajärjeni viinud öiste sündmuste käik, selgitab kriminaaluurimine, mis on alustatud tapmist käsitleva paragrahvi alusel,” lisas Puhm.

Kriminaalmenetlust toimetab Lõuna prefektuur, uurimist juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.