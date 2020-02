Võrumaal sõitis veok kraavi, liiklus on mõlemal suunal häiritud

Õnnetus juhtus Riia-Pihkva maanteel 207-208 kilomeetril. Veok sõitis kraavi, kahjustada sai ka valguspost.

PPA pressiesindaja kinnitas Delfile, et kiirabi vaatab juhti üle. Too on teadvusel. Mis asjaoludel ta oma masinaga kraavi sõitis, on veel selgitamisel.

Liiklus on hetkel mõlemal suunal häiritud ja seda reguleerib politsei.