Võrumaal Setomaa vallas hukkus tulekahjus meesterahvas

Täna kell 18.48 sai häirekeskus teate, et Setomaa vallas Saabolda külas on ühe elamu aknast leegid väljas. Kahtlustati, et hoones sees võib olla inimene. Päästjate kohale jõudes alustati kustutustöödega ja kannatanute otsinguga.

Kell 19.40 leidsid päästjad esimeselt korruselt hukkunud meesterahva. Kell 19.48 peatasid päästjad tulekahju edasise leviku.

Tulekahju tekkepõhjused on selgitamisel. Arvatavasti puudus elamus töökorras suitsuandur.

Päästeamet paneb südamele, et inimesed pööraksid tähelepanu oma üksi elavatele lähedastele ja veenduksid, et nende kodudes oleks olemas töökorras suitsuandur.

Sellel aastal on Eestis tulekahjudes hukkunud 14 inimest.