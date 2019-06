Võrumaal kadunud Jüri leiti üles

„Tänase jooksul laekus tähelepanelikelt inimestelt mitmeid teateid sellest, et Jürile sarnanevat meest on siin-seal Võrumaal liikumas nähtud. Hetk tagasi laekus niisamuti üks vihje, mille kohaselt nähti Jüri Võru kesklinna pargis. Infot kontrollima sõitnud politseinikud tuvastasid, et pargipingil istunud mees ongi otsitav hoolealune. Politseipatrull võttis mehe patrullsõidukile ning toimetas ta tagasi hooldekodusse. Tema tervis on hea ning meedikute abi ta ei vaja,“ rääkis Võru piirkonnavanem Anti Paap.

Piirkonnavanema sõnul reageeris kogukond hommikuse abipalve peale väga aktiivselt ning oli varmas vihjeid ja tähelepanekuid jagama. „Ükskõik, kus piirkonnas otsingumeeskond liikus, kogukond oli teadlik meie eesmärgiks ning nad olid meile igati abiks,“ rõõmustas Paap.

Politsei tänab otsingumeeskonda ning abivalmis kohalikke elanikke, kes tulid appi ja andsid endast oleneva, et kadunud mees võimalikult kiirelt üles leitaks.

Eile õhtul palusid hooldekodu töötajad politsei abi leidmaks üles Võru vallas Meegomäe külas hooldekodust teadmata suunas lahkunud ja kadunuks jäänud 47-aastase mehe asukohta.