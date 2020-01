Võrumaal hukkus liiklusõnnetuses jalakäija

Täna õhtul laekus politseile teade, et Võru maakonnas Rõuge vallas toimus liiklusõnnetus, kus hukkus sõiduautolt löögi saanud jalakäija.

Liiklusõnnetus juhtus kell 20.44 Võru-Mõniste-Valga maantee 13. kilomeetril. Õnnetusest teavitas 40-aastane sõiduauto Saab juht, kes sõitis otsa teel kõndinud 63-aastasele mehele. Kahjuks suri kannatanu saadud vigastustesse sündmuskohal.

Esialgsetel andmetel liikusid mõlemad osapooled Võru suunas, jalakäija juhi suhtes paremal pool teed. Vahetult enne kokkupõrget astus jalakäija sõidukile ette, andes tõstetud käega juhile märku hääletamise soovist.

Saabi juht omab vastava kategooria juhtimisõigust ning oli kaine. Esialgsetel andmetel oli jalakäija tumedates riietes ning tal puudus helkur.

Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna välijuht Arvo Turba tuletab meelde, et pimedal ajal ja halva nähtavuse korral peab jalakäija kasutama helkurit või muud valgusallikat. „Eriti praegu, kui on pime ja ka lund pole maas, neelab must asfalt sõidukitulede valguse. Helkurita ja tumedates riietes jalakäija on sõidukijuhtidele praktiliselt nähtamatu,“ ütles Turba.

Traagilise liiklusõnnetuse asjaolud ja põhjused selgitab välja kriminaalmenetlus.

Politsei avaldab hukkunu lähedastele kaastunnet.