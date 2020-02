Võimuorganid panid punkti suurele narkoärile: kohtu alla lähevad kaks eestlast ja üks lätlane

Kahe eestlase juurest leiti läbiotsimisel möödunud aasta septembris üle kuue kilo kanepit, mis ületab suure koguse piiri pea kümnekordselt. "Läbiotsimisel ära võetud narkootikumi turuväärtus tänaval oleks umbes 120 000 ja sellest oleks narkojoobe tekitamiseks jätkunud ligi 10 000 inimesele," ütles Lääne prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Tarmo Värat.

Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe tuletas meelde, et Europoli hinnangul on narkokaubandus endiselt organiseeritud kuritegevuse peamiseks sissetulekuallikaks, seega on ära võetud narkokogus oluline mitmes mõttes. "Organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses on prokuratuuri ja politsei üks rõhuasetusi just suurte koguste narkootikumide Eesti riiki toimetajate tabamisel, et seeläbi halvate nende tegevust ja võtta ära võimalus rahva tervise arvelt rikastuda," ütles prokurör.

Prokuratuuri taotlusel võeti 42-aastane Guido ja 53-aastane Kristo-Rainar pärast läbiotsimist vahi alla, oktoobri alguses vahistati ka grupiga seotud läti kodanik. Eestlastest süüdistatavad on vahi all siiani, kuid 43-aastane Juris vabastati jaanuari lõpus.

Tarmo Värati sõnul sai asi politsei jaoks alguse 2017. aastal, kui luubi alla võeti narkootiliste ainete toomine Haapsallu. "Kriminaalmenetluse käigus selgitati välja erinevaid võrgustikke, kuid uurijate jaoks oli üllatav leid üks grupp, kes tõi narkootilisi aineid salakaubana Eestisse. Kui üldjuhul tuuakse Lääne-Eestisse narkootikume Tallinnast, siis see grupp toimetas aineid läbi Läti arvatavasti Lõuna-Euroopast," rääkis Värat.