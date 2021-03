Võhmas lapsi pussitanud naine võeti kaheks kuuks vahi alla

Prokuratuurist kinnitati Delfile, et naisele on esitatud kahtlustus mõrvakatses. Süüdimõistmisel võib teda oodata pikk vanglakaristus.

Kohus rahuldas täna prokuraturi taotluse võtta esmaspäeva õhtul Võhmas kahte poissi rünnanud 37-aastane naine esialgu kaheks kuuks vahi alla.

Ründaja ise osales istungil videosilla vahendusel.

Varasemaid õigusrikkumisi Railil pole. Ta saadetakse ka kohtupsühhiaatrilisse ekspertiisi.

Üleeile kella 17.50 paiku sai häirekeskus teate, et Võhma linnas Kalevi tänaval kortermaja trepikojas on kaks vigastatud last vanuses 8 ja 10 eluaastat.

Raili ründas lapsi noaga enda korteri ees. Tema vastaskorteris elav vanaproua rääkis Delfile, et poisid läksid külla ülemisel korrusel elavale tüdrukule ja jooksid koridoris edasi-tagasi.

Noahaavadega lapsed avastas naine, kes kutsus kiirabi ja osutas neile esmaabi. Mõlemad lapsed said siiski tõsisemaid vigastusi ja kiirabi viis nad haiglasse. Nende elu ohus pole.

Põhja-Sakala valla sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja sõnas, et noarünnaku ohvrite vanematele pakutakse psühholoogilist abi.

Linnaelanikud, kellega Delfi kõneles, teavad öelda, et Railil on olnud probleeme vaimse tervisega. Võimalik, et teda ajas närvi laste tembutamine, pakuvad kohalikud, kuid ei õigusta naise käitumist.