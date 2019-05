Viru keskuses käis tulekahjuõppus

"Viru keskuses toimub hetkel evakuatsioon. Ei ole teada, kas tegu on õppusega või mitte. Väidetavalt on esimene korrus suitsu täis," kirjeldas Delfi lugeja.

"Õppuse võib õnnestunuks lugeda. Saime kindluse, et meie personal suudab ohuolukorras professionaalselt tegutseda. Mõistame, et säärased õppused on ebamugavad ent ainuvõimalikud, et tõelises ohuolukorras külastajate ja töötajate turvalisus tagada. Täname kõiki osalenuid mõistmise ja koostöövalmiduse eest," ütles Viru Keskuse juhatuse liige Gertti Kogermann.