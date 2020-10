Vingugaasiandur päästis vanema naise elu, kes oli siibri liiga vara sulgenud

Majas olnud vanem naine evakueeriti ning anti üle kiirabile tervise kontrollimiseks. Ruumid tuulutati. Perenaise sõnul pani ta vist liiga vara korstnasiibrit kinni, teatas päästeamet.

Päästeamet tuletab meelde, et vingugaas tekib juhul kui põlemiseks ei piisa hapnikku. Sellise olukorra põhjustab puudulik ventilatsioon või umbes korsten, mistõttu suitsugaasid ei välju korstna kaudu, vaid kogunevad ruumi, vähendades omakorda põlemiseks vajaliku hapniku hulka. Gaasiseadme suitsugaasid on lõhnatud ja värvitud, mistõttu ei ole inimesel võimalik tajuda kui gaasiseadmest suitsugaasid ja vingugaas tuppa levivad. Ka tavaline toidukõrbemine võib tekitada vingugaasi ja põhjustada mürgistuse. Igapäevaelus on sagedaseim vingugaasi tekitaja ikkagi liiga vara suletud ahjusiiber.

Iga korsten ja ventilatsioonisüsteem vajab regulaarset kontrolli ja hooldust. Oluline on jälgida, et seadme lõõrid ei oleks ummistunud.

Suitsulõõre tuleb puhastada igal aastal. Korterelamu ja gaasiseadme korstnat tohib puhastada ainult kutsetunnistust omav korstnapühkija!

Paigalda vingugaasiandur kui sinu kodus on:

Gaasiseadmed – gaasikatel või gaasiveesoojendi

Tahkeküttega pliit/ahi/kamin/katel

Rohkem info vingugaasi kohta leiad siit.