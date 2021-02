Viljandis surnuna leitud noore naise veres oli GHBd ja amfetamiini. Kaks kahtlusalust võeti vahi alla

16. jaanuaril kell 15.10 sai politsei teate, et Viljandis Vaksali tänava korterist leiti 26-aastase naise vägivallatundemärkideta surnukeha.

Sel esmaspäeval pidas politsei kinni kaks meest, kelle tegevuse läbi jõudsid keelatud ja eluohtlikuks osutunud narkootilised ained noore naiseni, kes paraku nende tarbimise järel ka suri, teatas prokuratuur.

Eile taotles prokuratuur 32-aastase ja 41-aastase mehe vahistamist ning kohus selle taotluse ka rahuldas. 32-aastast meest kahtlustatakse selles, et ta omandas jaanuari keskel 41-aastaselt mehelt ebaseaduslikult suures koguses amfetamiini ja GHBd ning tema tegevuse tõttu jõudsid narkootilised ained ka 26-aastase naiseni. 41-aastast meest kahtlustatakse narkootiliste ainete ebaseaduslikus käitlemises suures koguses.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Marja-Liina Talimaa sõnas, et igaüks, kes tegeleb narkootiliste ainete vahendamisega peab arvestama, et sellel on tagajärjed tema enda jaoks, kuid kahjuks maksavad sageli märksa suuremat lõivu need, kelleni keelatud ained jõuavad. "Antud juhul räägime me inimese surma põhjustamisest ja ehkki noort inimest enam kuidagi tagasi ei too, siis on politsei ja prokuratuuri ülesanne edasises menetluses tagada, et inimesed, kes noore inimese surmas osalised on, seadusega ettenähtud korras vastutusele võetaks," ütles Talimaa.

Viljandi politseijaoskonna menetlusgrupi juht Dan-Kristjan Tops lisas, et selles kriminaalasjas on küll kinni peetud kaks meest, kuid uurijate töö pole kaugeltki lõppenud. "Politsei siht on tõendeid edasi kogudes tuvastada teisedki selle võrgustiku liikmed, kes narkootiliste ainete käitlemisega tegelevad. Kuni leidub neid, kes keelatud aineid teistele kättesaadavaks teevad, püsib paratamatult oht nii noorte kui teistegi tervisele ja elule," märkis politseijuht.

"Kuigi noore naise surmaga lõppenud juhtumis on üksikasjad veel selgitamisel, soovitame kõigil tõsiselt oma tegevus läbi mõelda enne, kui kellegi pakkumise narkootilist ainet proovida vastu võtate. Kunagi ei saa lõpuni kindel olla, mida teile pakutakse. Sõltuvus mistahes meelemürgist tekib kiirelt. Risk oma tervist kahjustada või elu kaotada on kõrge. Parim on, kui käia suure kaarega mööda nendest ringkondadest, kus narkootiliste ainete tarvitamist peetakse normiks," sõnas ta.