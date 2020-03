Viljandimaal tabati tunde kestnud politseioperatsiooni järel sarisissemurdmistes kahtlustatavad mehed

Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass kirjeldas, et politseioperatsioon käivitati ööl vastu 24. märtsi kella 4 paiku, kui Viljandimaal Vastemõisa külas hakkas tööle kaupluse signalisatsioon ning poe juurest märgati põgenemas mitut kahtlast isikut. Turvafirma kaasas kohe politsei ning selgus, et poodi oli püütud akna kaudu siseneda, kuid akna ees olnud trellide tõttu jäi kuritegu lõpule viimata.

„Politsei asus piirkonnast kahtlusaluseid otsima ning märkas peagi Sürgavere külas Toyotat, mille juht korrakaitsjaid nähes esiti põgeneda püüdis ning siis politseisõidukile külge sõitis. Kokkupõrkest paiskus Toyota vastu puud ning politseinikel õnnestus sõidukijuht kinni pidada. Autos olnud kaks teist meest põgenesid edasi metsa,“ kirjeldas politseijuht.

Politsei kaasas abijõud lähimate patrullide ning kiirreageerijate näol võttes piirkonna kontrolli alla. Kohale saabunud teenistuskoer võttis jälje üles ning pidas umbes tunnise otsingu järel ühe metsa varjunud meestest kinni. Koeralt kinnipidamise käigus hammustada saanud kahtlusalusele anti esmaabi.

Politseinikud tabasid sissemurdmistes kahtlustatavad mehed. PPA

Kolmanda mehe otsingud jätkusid nii maal kui droonilennul õhus, kuni ligi kaheksa tunni pikkuseks väldanud otsingute käigus tabati metsast ka tema.

„Sissemurdmiste sagenedes töötasid kriminaalpolitseinikud ööl ja päeval aktiivselt seniajani, et kahtlusalused tabada. Olgugi, et praegusel ajal on politseinikel lisaülesandeid, jätkub samal ajal politsei tavapärane töö ning kurjategijatele me tegutsemiseks rahu ei anna,“ kinnitas Sass.