Viljandimaal kadunuks jäänud 35-aastane Ülle leiti surnuna. Tõendid viitavad kuriteole

Eile õhtul sai häirekeskus teate, et juhuslikud möödujad leidsid Viljandimaal Mulgi vallas järvest surnukeha. Politsei selgitas, et tegu on 27. augustil Viljandimaal Veisjärve külas teadmata kadunuks jäänud 35-aastase Üllega.

Surnukeha leiti ligi 50 kilomeetri kaugusel Veisjärve külast, kus naist kadumise eel viimati nähti. Naise täpne surma põhjus selgitatakse ekspertiisis.

Kahe nädala vältel viidi piirkonnas läbi mastaapsed otsingud, kus osalesid lähedased, kohalikud elanikud, vabatahtlikud ja politsei. Kaasati jäljekoerad ja kasutati erinevat tehnikat, kuid naist leida ei õnnestunud.

"Ülle kadumise järel alustas politsei kriminaalmenetlust, kuna kogutud info viitas, et tõenäoliselt ei olnud naise kadumine tema enda vaba tahe. Esialgsed tõendid viitavad jätkuvalt kuriteole ning jätkame aktiivset uurimist naise surmale eelnenud sündmuste ja võimaliku kahtlusaluse kindlaks tegemisel," kinnitas Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass.

Ülle jäi kadunuks 27. augustil, kui tuli päeval Veisjärve külas bussilt maha ning pidanuks koju minema, ent sinna ta ei jõudnudki.