Viirelaiu kaater läks ümber, seitse inimest pardal

PPA pressiesindaja Marianne Ubaleht ütles Delfile, et politsei sai teate kell 16.31, et Muhu vallas Viirelaiu lähistel on paat ümber läinud. Paadis olnud kapten ja kuus reisijat kukkusid vette.

Kõik said aga ise kaldale, ent vajavad esmaabi. Sündmuskohale reageerisid PPA kopter ja Lääne SAR merepäästepatrull ning kopter maandus Viirelaiul mõnikümmend minutit tagasi.