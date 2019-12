Viimsi tennisekeskuses puhkes eile põleng. Tuli levis hooletult kasutatud paugutite pärast

Eile õhtul kell 17.40 avastas Viimsi tennisekeskusest mööda kõndinud Karl Alfred Baumeister, et maja küljel olev õhutusava on leekides. "Põleng muutus üha intensiivsemaks. Sain koheselt aru, et olin avastanud varajases staadiumis tulekahju. Hoone külge kattis immutatud laudis, küljel oleva ukse vahelt tuli paksu suitsu," kirjeldas Baumeister.

Mõned minutid hiljem sai häirekeskus põlengust teate. Baumeister, kes hakkas enne päästjate saabumist tulekustutiga tuld summutama, avastas tennisekeskuse õhuavast hõõguvad ilutulestiku kestad. Päästjate saabudes põlesid spordihoone soojussõlme ruumis vanad reklaamtahvlid. Põhja päästekeskusest kinnitati, et esialgsetel andmetel levis tuli hoonesse paugutitest, mis olid vastu maja seina pandud.

Baumeister rääkis, et spordihoonest veidi eemal kärisesid ja paukusid raketid, nende lähedal oli ligi 20-pealine punt umbes 13-aastaseid rulapoisse ja tüdrukuid. "Neile lähenedes nägin vaid kiireid jalgu, mida saatsid üle õla minu suunas kostuvad eestikeelsed roppused."

Päästjaid said tulekahju kiiresti kontrolli alla ning õnnetuses keegi viga ei saanud.

Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Jane Gridassov nentis, et aasta lõpupoole, kui müügile tulevad erinevad pürotehnilised tooted, on ka rohkem väljakutseid õnnetustele, mis on põhjustatud pürotehnika hooletust kasutamist.