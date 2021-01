VIDEOD | Ülemiste kandis tiirutas öösel BMW, millest kõmmutati õhku laske. Politsei leidis masinast kolm relvataolist eset

"Politsei reageeris sellele teatele täie tõsiduse ning suurte jõududega ning juba paari minuti pärast anti Ülemiste keskuse parklas sellele sõidukile peatumismärguanne," sõnas Ida-Harju politseijaoskonna menetlustalituse juht Rainis Sinikas Delfile. "Peatamise hetkel viibis autos neli meest. Sõiduki läbivaatuse käigus leiti BMW-st kolm relvataolist eset. Juhtumi osas on alustatud kriminaalmenetlus, mis käsitleb avaliku korra rasket rikkumist."

Veidi hiljem täpsustati politsei poolt, et kaks eset olid stardipüstoli laadsed relvad ning kolmas automaadi makett, mis põhimõtteliselt lihtsalt näeb välja kui relv, tulistada sellega ei saa.

Paistab, et eilne seltskond on oma "saavutuse" üle väga uhke. Üks meestest jagas Instagramis juhtunust pilte ja videosid.

Sinikas manitses, et lubamatu on ükskõik millise relvataolise eseme näitamine avalikus ruumis, sellega vehkimine ja eriti laskmine.

"Kuna eemalt on nii politseinikel kui ka kõrvalistel inimestel tulirelval ja õhkrelval väga keeruline vahet teha, tekitab relvataolise eseme nägemine ja laskude kuulmine inimestes täiesti põhjendatult hirmu," toonitas ta. "Säärase mõtlematu käitumisega pannakse ohtu ka iseend, sest teinekord võib see viia selleni, et politsei on sunnitud ohu kiireks tõrjumiseks kasutama oma teenistusrelva."