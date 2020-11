VIDEOD | PPA kaosest Võru ööklubis: rüseluse käigus kukkus politseinik peaga vastu parklas seisnud autot; kolm peolist viidi kainenema

Olukord politsei kirjeldusel: pärast esimeste politseipatrullide saabumist ja antud korraldust üritus lõpetada oli ruumis viibijatel pea kaks tundi aega võtta oma asjad ja rahumeelselt lahkuda. Osa lahkus, enamus eiras jätkuvalt keeldu, mistõttu kaasati lisapatrullid, kes tegutsesid resoluutselt, andsid valjuhäälseid korraldusi, et korrarikkumine viivitamata lõpetada (ülevaade ka artikli esimeses videos). Seepeale enamus lahkusid ruumist vabatahtlikult, kellelgi ei takistatud üleriideid kaasa võtmast. Ruumi jäid üksikud inimesed, kes endiselt ei allunud korraldustele ja takistasid politseitööd. Nende suhtes tuli kasutada jõudu, sest omal tahtel nad ei lahkunud. Kogu peoseltskonnast kolm inimest viidi kainenema.

Viirusohu takistamiseks kehtestatud reeglite eiramise osas viib menetlust läbi terviseamet, kes otsustab ka määratava karistuse.

Politsei pidi veel mitu pidu laiali saatma

"Nädalavahetusel oli Eesti eri paigus teisigi analoogseid juhtumeid, kus baarid-pubid eirasid valitsuse korraldust pärast südaööd uksed sulgeda ega teinud koostööd, et viirusohtu vähendada ajal, mil nakatanute arv Eestis üksnes kasvab," märgib Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk. "Mitmetel juhtudel tuli sealgi politseil sekkuda, et üritused lõpetada – info neist vahejuhtumitest on edastatud terviseametile, kes neid rikkumisi menetleb."

Ta lisab, et meelelahutusasutused peavad alates 16. novembrist sulgema kohapeal viibivatele külastajatele oma uksed südaööst kuni kella 6-ni hommikul põhjusel, et neid loetakse kõrgendatud nakkusohuga kohtadeks, kus inimeste hajutatust, desinfitseerimisnõude ja teiste meetmete täitmist on omanikul tema tahtest olenemata pea võimatu täita.