VIDEOD | Merle Parts kohtuotsusest: Peeter Helmel on tuvastatud hälbeline seksuaalne huvi lapseealiste vastu. Jutt arvutimängust oli eneseõigustus Karoliina Vasli toimetaja RUS 8

Tiit Blaat

Kohtunik Merle Parts oli oma otsuses Peeter Helme kohta üheselt kriitiline ning rõhutas, et Helme arvas, et suhtleb 12-aastase tüdrukuga ja ahvatles last seksuaalselt. "Lapseealist pole olemas olnud, olemas oli politseiametnik," raiub Helme vastu.