VIDEOD | Merle Parts kohtuotsusest: Peeter Helmel on tuvastatud hälbeline seksuaalne huvi lapseealiste vastu. Jutt arvutimängust oli eneseõigustus Karoliina Vasli toimetaja RUS 12

Tiit Blaat

Kohtunik Merle Parts oli oma otsuses Peeter Helme kohta üheselt kriitiline ning rõhutas, et Helme arvas, et suhtleb 12-aastase tüdrukuga ja ahvatles last seksuaalselt. "Lapseealist pole olemas olnud, olemas oli politseiametnik," raiub Helme vastu.