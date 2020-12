VIDEOD ja FOTOD | Tallinna-Tartu maanteel süttinud limusiin põles maha ilutulestiku paukudes

Maanteeamet teatas kell 7.15, et Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa 153,6. kilomeetril on õnnetuse tõttu tekkinud liiklustakistus ja tee on mõlemas suunas suletud.

Politseist täpsustati Delfile: häirekeskus sai teate kell 06:42, et Tartu vallas Sinikülas on süttinud sõiduteel põlema sõiduauto Lincoln. Inimesed õnnetuses tõsisemalt viga ei saanud. Veidi enne poolt kaheksat kustutasid päästjad tulekahju. Teise versiooni kohaselt võis tuli alguse saada pidurisüsteemi rikkest.