VIDEOD ja FOTOD | EKRE taganes viimasel hetkel kokkuleppest Indrek Tarandiga

Nüüd jätkub kohtupidamine, mõlemal poolel on endiselt valmidus kokkuleppele minekuks, aga küsimus on, kas leitakse ühised tingimused. "Ma isiklikult olen nördinud. Ma ei ole üllatunud sellisest EKRE poolsest käitumisest, aga me tegime tõesti oma parima ja nüüd olen momendil oma hingelt selles asjas nii tühi, et ma ei näe siin hetkel suurt optimismi, et hakkame taas rääkima. Ka nendest tingimustest, mis on vastuvõetavad Indrek Tarandile," ütles Tarandi esindaja Mägi-Rohtmets.

Ka Tarand ei avaldanud asjade sellise käigu üle imestust. "Nüüd on kohus määranud istungite ajad ja protsess liigub," sõnas Tarand.

Kuidas peaks see saaga lõpuks punkti saama? "See ei ole nullsumma siin, et üks peab võitma ja teine põrmus püherdama. Mina jätaks vastaspoolele tema väärikusele, aga tema peab aru saama, et ka mul on väärikus ja pereliikmed, kes ei ole süüdi selles, mida MTÜ EKRE juhatus vallandas nende suunas," ütles Tarand.