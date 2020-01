VIDEOD ja FOTOD | EKRE taganes viimasel hetkel kokkuleppest Indrek Tarandiga

EKRE esindaja Ainla kinnitas, et nõusolekut kokkuleppe sõlmimiseks nad ei andnud. "Täiesti valesti aru saadud. Peeti kompromissieelseid läbirääkimisi ja räägiti põhimõtteliselt kompromissi sõlmimise võimalikkusest, aga ju siis räägiti üksteisest mööda. Siiamaani tegelikult kompromissitahe on olemas, et lahendada see mõistlikult, et vormistada hoidumisnõue. See tähendab, et edaspidi ei avaldata väärtushinnanguid vaidlusalastel teemadel. Muuks ei ole me nõustumist andnud," selgitas advokaat.

Mis saab edasi?

Nüüd jätkub kohtupidamine, kompromiss on võimalik vaid siis, kui leitakse ühised tingimused. "Ma isiklikult olen nördinud. Ma ei ole üllatunud sellisest EKRE poolsest käitumisest, aga me tegime tõesti oma parima ja nüüd olen momendil oma hingelt selles asjas nii tühi, et ma ei näe siin hetkel suurt optimismi, et hakkame taas rääkima. Ka nendest tingimustest, mis on vastuvõetavad Indrek Tarandile," ütles Tarandi esindaja Mägi-Rohtmets.

Ka Tarand ei avaldanud asjade sellise käigu üle imestust. "Nüüd on kohus määranud istungite ajad ja protsess liigub," sõnas Tarand. Kuidas peaks see saaga lõpuks punkti saama? "See ei ole nullsumma siin, et üks peab võitma ja teine põrmus püherdama. Mina jätaks vastaspoolele tema väärikusele, aga tema peab aru saama, et ka mul on väärikus ja pereliikmed, kes ei ole süüdi selles, mida MTÜ EKRE juhatus vallandas nende suunas," ütles ta.

"Nagu kohus on meile kompromissläbirääkimiste ajal selgitanud, siis kindlasti liigub vaidlus ringkonnakohtusse edasi. Sõltumata sellest, kes võidab, kes kaotab. See ei ole koht, kus perspektiivi kohta anda mingit seisukohta, kohus alati otsustab," sõnas Ainla.