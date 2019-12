VIDEOD, FOTOD, BLOGI | Tartus hukkusid elumaja tulekahjus ema, isa ja kolm last. Päästeamet: põleng algas külmkapi juurest, majast pole leitud jälge suitsuandurist

Tartus Ihaste linnaosas süttis eile veidi enne keskööd kahekorruseline puidust elumaja, kus hukkus viieliikmeline perekond - ema, isa ja kolm last. Päästjate esialgsel hinnangul sai tulekahju alguse esimesel korrusel asuva külmkapi juurest ning vähemalt seni pole sündmuskohalt leitud märke suitsuanduri olemasolust majas.

"See koht, kus tulekahju alguse saanud, on külmkapp," rääkis Lõuna Päästekeskuse juht Margus Klaos pärastlõunal Tartus toimunud pressikonverentsil. "Hoone esimesel korrusel on külmkapp ja sealt on tulekahju alguse saanud. Praegu on sündmuskohal uurijad eksperdid, kes püüavad päris täpselt selgeks saada, mis toimus, miks toimus ja kuidas see asi arenes."

Klaose sõnul viitavad esialgsed märgid, et ümberehituse järgus majas ei olnud töötavat suitsuandurit. "Praeguse hetke seisuga, kui sündmuskohal on uurijad tööd teinud, ei ole majast leitud suitsuandurit, või jälge, et seal oleks suitsuandur olnud. See on tõenäoliselt kõige kriitilisem koht, mida selle sündmuse kohta ütlema peame," lisas Klaos, toonitades, et kuna uurimine veel käib, ei saa ta seda fakti siiski lõplikult kinnitada.

Perekonna mälestuseks varahommikul kohapeal küünla süüdanud ja sinna mänguasju toonud hukkunud naise ema ja õde rääkisid Delfi reporterile, et perekonna elu oli viimasel ajal kenasti rööpas.

"Elu oli heaks läinud," ütles hukkunud naise ema Delfile. Perekonna kõik viis liiget olid õnnelikud ja aktiivsed, veetsid palju aega koos. "Nad olid hästi aktiivsed, toredad," ütles õde.

10. detsembril kell 23.58 teatas Ihaste elanik häirekeskusele, et Tartus Koidutähe tänaval põleb tema naabermaja. Põlengu avastamise ajal oli maja tuld ja suitsu täis ning leegid ulatusid juba osaliselt ehitisest välja, et teataja pidi aiavoolikuga enda maja kaitsma.



Kuue minutiga kohale jõudnud Annelinna komando päästjad leidsid eest lausleekides põleva eluhoone, kuhu päästetöödeks sisenemine oli esialgu võimatu. Tuppa polnud võimalik astuda, põrandad vajusid läbi. Kustutustöid alustati väljast, kuid suitsusukeldujad sisenesid järk-järgult söestunud ruumidesse, kust leiti hukkunud mees, naine ja kolm last.

Maja sisustus hävis tulekahjus. Päästetööde käigus toodi ruumidest välja lekkiv gaasiballoon.

Mälestuseks küünlad ja mänguasjad

Hukkunud perekonna naabrid kirjeldasid, et tihti nägid nad ema ja isa oma lastega jalutamas. Üks neist oli nii väike, et oli alati vankris.

Naabrid, kes öösel tulekahjust teatasid, on täna hommikul oma maja akendele kardinad ette tõmmanud ja jäid ka Delfiga telefoni teel rääkides napisõnaliseks. "Mis juhtus, selgitab uurimine," ütles üks naabritest, kes ei osanud oletada, mis põlengu võis põhjustada.

"Meil on kõigil väga raske, päästjaid puudutavad sellised sündmused sügavalt," ütles täna hommikul ERRi otse-eetris Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik.

Tegemist on päästeameti ajaloo kõige traagilisemate tagajärgedega eluhoone tulekahju. 2015. aasta jaanuaris hukkus Lääne-Virumaal tolleaegses Laekvere vallas Rohu külas elumaja põlengus ema koos kahe lapsega.

Detsembrikuu viimase seitsme päeva jooksul on tulekahjudes hukkunud nüüd juba kaheksa inimest, neist kuus Tartumaal. Kokku on tules sel aastal elu kaotanud 39 inimest. Külmemate ilmadega sagenevad eluhoonete tulekahjud, mille põhjuseks on ülekütmine, kütteseadme rike või hooletus kütmisel. Ole lahtise tulega ettevaatlik ja veendu, et sinu suitsuandur on töökorras. Suitsuanduri korrasoleku kontrollimiseks vajuta testnuppu, mille järel peab kostuma häiresignaal. Vajaduse tekkimisel vaheta viivitamatult anduri patarei ning paigalda andur kohe lakke tagasi. Elu päästab tulekahju käest ainult töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur.

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ütles hommikul Delfile, et peame endilt küsima, kuidas saame nii traagilisi sündmusi ära hoida.

"Me ei tea veel tänaöise ülitraagilise sündmuse põhjuseid, kuid igaüks meist saab kohe tegutseda, et midagi sellist ei korduks. Vaatame ringi enda kodus, astume läbi lähedaste juurest ja veendume, et on olemas töökorras suitsuandur. Et oleks kontrollitud küttekolded ja elektrisüsteemid oleks korras. Et ei jäetaks lahtist tuld järelevalveta, eriti praegusel jõuluajal, ja köetaks ahju targalt. Ja kui kodus on kamin, ahi või gaasiseade, oleks paigaldatud ka vingugaasiandur."