VIDEO | Viimsis pääses väike laps napilt auto alla jäämisest

Videost on näha, kuidas ülekäigurada ületavad viis ratturit, nende järel teeb seda sama väike laps oma jalgrattal.

Pardakaamera salvestuselt on näha, kuidas teisel sõidurajal auto peatamatult edasi sõidab ning traagilisest õnnetusest lahutab vaid mõned meetrid.

Siinkohal oleks paslik lisada, et liiklusseaduse kohaselt on ülekäiguraja ees peatunud sõidukist möödumine keelatud. Samuti on keelatud ületada ülekäigurajal sõiduteed jalgratta seljast maha tulemata.