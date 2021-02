VIDEO | Vene turist kihutas Pärnus oma Mercedese roolis 182 km/h. Karistuseks 10 päeva aresti

Teisipäeva õhtupoolikul sõitsid Pärnu politseijaoskonna liikluspolitseinikud mööda Ehitajate teed Ikla suunas, kui ühel hetkel märkasid nad suurel kiirusel vastassuunas sõitvat sõiduautot.

„Mööda Ehitajate teed Pärnu suunas liikunud Mercedes-Benzi kiiruseks fikseeriti talvistes teeoludes 182 km/h, mis on üle 100 km/h rohkem kui sel teelõigul lubatud on. Politseinikud andsid Pärnu suunas kihutavast sõidukist kolleegidele kohe teada ja hakkasid ka ise otsima esimest võimalust tagasipöördeks,“ rääkis Pärnu politseijaoskonna patrullitalituse juht Henry Murumaa.

Ta lisas, et kihutanud Mercedes-Benz oli samal teelõigul jäänud ka mobiilse kiiruskaamera vaatevälja, mis fikseeris sõiduki kiiruseks 146 km/h. „Liikluspolitseinikud peatasid kihutanud sõiduki Pärnu linna sissesõidul ning 33-aastane Venemaa kodanik viidi otsejoones arestimajja,“ ütles Murumaa ja lisas, et mees põhjendas oma kihutamist sellega, et tal oli kiire, ta oli Eestis esimest korda ja ei teadnud täpselt siinseid liiklusreegleid. Lisaks arvas ta, et ta ei ole kellelegi kahju põhjustanud ja pidas oma käitumist justkui õigeks.

Murumaa rääkis, et on väga kahetsusväärne, et selliselt arutult kihutav inimene ei mõista, millist ohtu tema kiirustamine nii talle endale kui ka kõikidele kaasliiklejatele kujutab. „Sellise kiirusega liigeldes ei ole ühelgi juhil võimalik reageerida ootamatustele, mis sõidu vältel juhtuda võivad. Samuti ei ole hoolimatutel ja ohtliku olemusega juhtide koht liikluses. Sellisel kiirusel toimunud liiklusõnnetus oleks tähendanud kõige raskemaid tagajärgi ning ma siiralt loodan, et arestimajas veedetud päevad aitavad tal oma tegude üle järele mõelda,“ ütles patrullitalituse juht.