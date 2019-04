VIDEO | Väsinud veokijuht põhjustas tiheda liiklusega maanteel mitu üliohtlikku olukorda

Jõhvi politseijaoskonna liiklusgrupi välijuht Annika Elm sõnas, et antud juhi kohta on politsei saanud teateid varemgi, muuhulgas samal hommikul. "Politseile anti teada Narva suunas liikunud kahtlase sõidustiiliga veokist. Patrullpolitseinikud kontrollisid juhti, kes oli kaine. Temaga viidi läbi ennetav vestlus kutsudes teda üles tähelepanelikkusele ning tal lubati teekonda jätkata. Tagasiteel Narvast jäi juht jällegi oma ebakindal sõidustiiliga silma," lisas Elm ning rõhutas, et tähelepanelike liiklejate info on politsei jaoks väga tähtis ning selle abil on liiklusest eemaldatud lugematu arv ohtlikke juhte.

Teist korda peatati sõidukijuht Jõhvi lähistel. "Elukutselised juhid peavad kinni pidama töö-, sõidu- ja puhkeaja nõuetest ning juhil tuleb vajadusel kontrollijale esitada jooksva päeva ja sellele eelnenud 28 päeva salvestuslehed. Antud juhtumi lahendamise käigus kontrollisid liikluspolitseinikud samuti veokijuhi dokumentatsiooni ning andmete kontrollimisel selgus, et juht esitas tahtlikult valeandmeid oma tööaja kohta püüdes kontrollijatele eelneva perioodi kohta näidata tegelikust oluliselt väiksemat tööaega," sõnas Elm.

"Kuna osad tegeliku tööajaga salvestuslehed olid eelnevalt asendatud puhkepäeva salvestuslehtedega, siis ei olnud mehe tegelikku tööaega täies ulatuses võimalik lõpuks tuvastada, kuid arvestades muid tõendeid oli selge, et see oli lubatust oluliselt suurem. Mees tunnistas, et on viimaste kuude jooksul väga palju tööd teinud ning osad salvestuslehed on ta lihtsalt ära visanud asendades need tühjade salvestuslehtedega," lisas Elm.