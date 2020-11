VIDEO | Vanemprokurör Marti Kuusiku kaasusest: põhjuseid, miks kannatanud ei taha end kannatanuks tunnistada, on hästi palju

Merilo sõnutsi esitati süüdistus karistusseadustiku paragrahv 121 alusel, mis tähendab kehalist väärkohtlemist. Merilo ütles, et Kuusik pole end süüdi tunnistanud.

EKRE juhtfiguurid on ette heitnud, et protsessi on venitatud. "Seda menetleti kolm kuud, mis on ülilühike aeg. Edasi läks kriminaalasi kohtusse, kus esialgselt oli istung planeeritud kevadesse, aga miks see toona ära jäi, seda me kõik teame," viitas ta koroonaviirusest tingitud eriolukorrale. "Leida selliseid aegu, mis sobivad kohtugraafikusse, prokuratuuri ja advokaatide graafikusse, ongi keeruline ja sellest pikemad vaheajad, aga venitanud ei ole sellega mitte keegi," kinnitas Merilo.

Perevägivalla uurimise muudab Merilo sõnutsi keeruliseks tõendid. Kuigi Kuusiku kaasuses on kõneldud, et väidetav kannatanu ei pea end kannatanuks ning see on erakordne siis nii pole. Merilo ütles, et see ei ole erandlik. "Miks kannatanud ei taha end kannatanuks tunnistada, on hästi palju," sõnas ta.