VIDEO | Vaata, kuidas tõenäoliselt alaealised on Balti jaama ööelu nautimas ja purjutamas

Kuigi kõik Telliskivi ja Balti jaama ööelu koondavad peopaigad on vanusepiiranguga, ei püüa alaealised seal varjatagi, et on ööeluks ja hoogsaks joomapeoks liiga noored. Politsei on täheldanud, et kui patrull on lähenenud alale, kus on palju noori, on kohe võinud märgata liikumist. Sellise liikumisega annavad noored politsei ise märku, et teevad midagi, mida ei tohiks.

Kuigi noored kogunevad kindlal alal, pole vastutus ja probleemiga tegelemine üheselt mõistetav. Politsei paneb vastutuse lokaalidele, lokaalid ala haldajale, ala haldaja jällegi baaridele. Kõik arvavad, et eeskätt peaksid asjaga tegelema ikkagi lapsevanemad.

