VIDEO | Vaata, kuidas politsei eest põgenenud mees auto hülgas ja Lämmijärve tormas

Täpsustavalt öeldi Lõuna prefektuurist, et Lexusest leiti küll isikut tõendavad dokumendid, kuid hetkel ei saa lõpuni kindel olla, et need kuuluvad mehele, kes sõidukit juhtis ja politsei eest põgenes. "Püüame koostöös Leedu politseiga juhtunusse selgust saada," märkis pressiesindaja Kerly Virk.

Selgitamaks, kas mehel õnnestus ehk Lämmijärvest eluga pääseda või oleks tarvis otsinguid veekogul tema leidmiseks jätkata, küsitles politsei muuhulgas ka kohalikke elanikke. Seni pole neilt piirkonnas liikuda võinud abivajaja kohta infot laekunud.

Kui keegi sealkandis silmas või puutus kokku mõne sellise abivajajaga, palutakse sest politseile teada anda. Kõhnema kehaehitusega mehel olid jalas teksased ja seljas hele T-särk.