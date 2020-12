VIDEO | Üle tee jooksnud laps kukkus, aga pääses auto alla jäämisest

Videost nähtub, kuidas laps jookseb üle tee, kukub, aga õnneks ei jää auto alla. Liiklusjärelevalvekeskus tuletab vanematele meelde, et lastega tuleb aeg-ajalt ohutust liiklemisest taas kõneleda, lisaks peaks vanem lapsele liikluses eeskujuks olema.

Autojuhtidele märgib keskus, et laps ei pruugi joostes vaadata kahele poole, tema võime ohtu hinnata on piiratud, lapsel on kolmandiku võrra kitsam nägemisväli täiskasvanust, laps ei oska hinnata sõiduki peatumisteekonda.