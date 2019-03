VIDEO | Toompeal Indrek Tarandit rünnanud mehed lähevad kohtu alla. Prokuratuur esitas süüdistuse

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Alar Lehesmets selgitas, et oma seisukohtade kaitseks vägivalla kasutamine on lubamatu. "Igal inimesel on õigus meelt avaldada ning riigikogu esine plats Toompeal ongi kõige õigem koht, kus oma arvamus välja öelda. See õigus peab jääma igale inimesele ning seejuures ei tohi keegi karta, et teda oma mõtete välja ütlemise eest võidakse rünnata," selgitas vanemprokurör Lehesmets.

Delfi on varasemalt kajastanud, et 26. novembril toimus Toompeal EKRE meeleavaldus. Laval keeldus Martin Helme sõna andmast Tarandile, kes hüüdis: "Kui te ei taha, et siia tulevad sajad tuhanded pagulased, siis hääletage sotside poolt!" Kohapeal viibinud Delfi piltniku sõnul oli Tarand ise lavale tormanud ning nagu nähtub ka videost, püüti talt korduvalt mikrit käest ära võtta.

See aga ei õnnestunud. Videost on näha, kuidas EKRE poliitnõunik Urmas Espenberg puksis Tarandi lavalt maha, seal olnud inimesed tõmbasid ta platsile pikali ja rebisid peast päikeseprillid. Seda saatsid pikalt saatvad hüüded ning väited, et Tarand oli protestil purjus (hiljem sai ametlikult kinnitust: ta polnud joobes).

Tarandi aitas lõpuks püsti eurosaadikust kolleeg Ivari Padar, kes rahustas asjaosalisi, ning Tarand pääses meeleavaldajate küüsist.

Kriminaalmenetluse viis läbi Põhja prefektuur ja juhtis Põhja ringkonnaprokuratuur.