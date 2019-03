VIDEO | Tartus hüppas mees Kaarsillalt vette. Teda pole leitud ja käivad ulatuslikud otsingud

Juhtunut eemalt märganud seltskond kutsus kohe abi ning kirjeldas, et meest pole paraku enam näha, ilmselt vajus ta vee alla. Sündmuskohal otsisid abivajajat päästjad ja politsei, nii jõel paadiga kui kallastel, kuid tulemuseta.

Tänahommikust on politsei taas paadiga Emajõel ja jätkab otsinguid. "Pingutame, et juhtunus selgust saada ning ühtlasi teha kindlaks mehe isik, sest lähedased on ilmselt tema pärast juba väga mures," teatas Lõuna prefektuur.

Viimati nähti meest enne kaarsillale minekut Ristiisa pubis. Politsei kogub praegu linnas infot.