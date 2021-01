VIDEO | Tartumaal põhjustas purupurjus juht kahe auto laupkokkupõrke. Haiglasse viidi neli inimest, sealhulgas üks laps

51-aastase mehe juhitud Ford kaldus vastassuunavööndisse ning sõitis otsa seal Tartu poole liikunud VW Passatile. Toimus laupkokkupõrge. Õnnetuses said mõlemad autod tugevalt kahjustada.

Lõuna prefektuuri menetleja Mart Alupere ütles, et alkohol ja sõiduki juhtimine ei sobi kokku mitte ühelgi juhul ning kui purjus inimene ei ole võimeline enda tegude eest vastutama, peavad takistama teda ka teised. „Tänane õnnetus näitas taas selgelt, et alkoholi tarvitanud juht on otsene oht kõikidele liikluses osalejatele, ka temale endale ning neile, kes tema poolt juhitud masinasse istuvad,“ lausus Alupere.

Eestis põhjustasid joobes juhid möödunud aastal 529 liiklusõnnetust, milles sai viga 146 inimest ja hukkus 12.

Kastre vallas juhtunud avarii kõigi täpsemate üksikasjade selgitamiseks alustati kriminaalmenetlust.